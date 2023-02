Théâtre – Qui arrosera les plantes quand je ne serai plus là Pontarlier Pontarlier Catégories d’Évènement: Doubs

Doubs Pontarlier EUR 10 10 Proposé par le Rotary de Pontarlier, au profit des associations Accompagner la Vie et Société d’Accompagnement et de Soins Palliatifs.

Tout public à partir de 12 ans.

Odette Lafleur, spécialiste des sciences de la vie (et de la mort), s’attaque à une question fondamentale : la vie, la mort, c’est quoi ?

Billetterie en vente à l’Office de Tourisme de Pontarlier ou sur place. +33 3 81 46 48 33 Pontarlier

