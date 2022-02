THÉÂTRE: QUI A TUÉ MON PÈRE ? Saint-Mars-la-Brière, 25 février 2022, Saint-Mars-la-Brière.

THÉÂTRE: QUI A TUÉ MON PÈRE ? Saint-Mars-la-Brière

2022-02-25 – 2022-02-25

Saint-Mars-la-Brière Sarthe Saint-Mars-la-Brière

“ Plusieurs années après, quand j’ai fui le village et que je suis allé habiter à Paris, quand le soir dans les bars je rencontrais des hommes et qu’ils me demandaient quelles étaient mes relations avec ma famille – c’est une drôle de question mais ils la posent – je leur répondais toujours que je détestais mon père. Ce n’était pas vrai. Je savais que je t’aimais mais je ressentais le besoin de dire aux autres que je te détestais. Pourquoi ? Est-ce qu’il est normal d’avoir honte d’aimer ? ”

Théâtre à partir de 13 ans – durée : 1h, par la « Et Alors » Compagnie

