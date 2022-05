Théâtre : Qui a tué Charles Perault ?

Théâtre : Qui a tué Charles Perault ?

2022-07-01 20:00:00 – 2022-07-01 EUR 5 Charles Perrault a été tué! Qui a pu commettre ce meurtre?

Le détective privé Paul X est chargé de l’enquête.

Il convoque tous les personnages des contes de Perrault afin de savoir qui peut être le ou la coupable.

Il le découvrira suite à ses interrogatoires.

