Théâtre : Qui a suicidé Angela Lège-Cap-Ferret, 25 février 2023, Lège-Cap-Ferret .

Théâtre : Qui a suicidé Angela

79 Avenue de la Mairie Salle de la Halle Lège-Cap-Ferret Gironde Salle de la Halle 79 Avenue de la Mairie

2023-02-25 – 2023-02-25

Salle de la Halle 79 Avenue de la Mairie

Lège-Cap-Ferret

Gironde

Dans les années 30 en Angleterre. Après tant d’années passées à l’étranger, Angela Willford est de retour définitivement chez sa sœur Martha.Pour « marquer » son retour, Angela réunit certains de ceux qu’elle a connus jadis : la starlette de cinéma Kimberley Weeler, le Docteur Spencer, Lady Gladstone accompagnée de son neveu perturbé, et l’inspecteur Pidgeon, un policier pour le moins déconcertant. Les invités à peine arrivés, on découvre Angela morte, le téléphone coupé et une panne de funiculaire bloque tout ce joli monde sur place, au moins jusqu’au lendemain soir. L’inspecteur Pidgeon débute alors immédiatement l’enquête. Très vite, on découvre que tous ont des secrets à cacher et que tous auraient des raisons d’assassiner la victime. Les rancœurs émergent et les tensions montent tant l’enquête s’enlise avec un inspecteur de police le moins doué de sa génération, noyé dans des petits

Dans les années 30 en Angleterre. Après tant d’années passées à l’étranger, Angela Willford est de retour définitivement chez sa sœur Martha.Pour « marquer » son retour, Angela réunit certains de ceux qu’elle a connus jadis : la starlette de cinéma Kimberley Weeler, le Docteur Spencer, Lady Gladstone accompagnée de son neveu perturbé, et l’inspecteur Pidgeon, un policier pour le moins déconcertant. Les invités à peine arrivés, on découvre Angela morte, le téléphone coupé et une panne de funiculaire bloque tout ce joli monde sur place, au moins jusqu’au lendemain soir. L’inspecteur Pidgeon débute alors immédiatement l’enquête. Très vite, on découvre que tous ont des secrets à cacher et que tous auraient des raisons d’assassiner la victime. Les rancœurs émergent et les tensions montent tant l’enquête s’enlise avec un inspecteur de police le moins doué de sa génération, noyé dans des petits

Mairie de Lège-Cap Ferret

production

Salle de la Halle 79 Avenue de la Mairie Lège-Cap-Ferret

dernière mise à jour : 2022-12-31 par