Théâtre – Qui a suicidé Angela ? Comédie policière de Frédéric BOUCHET

Vérac, 4 février 2023

2023-02-04 20:30:00 – 2023-02-04 23:00:00 Vérac

2023-02-04 20:30:00 – 2023-02-04 23:00:00

EUR 18 20

Il aurait fallu l'enquêteur le plus doué. Malheureusement…

Avec : Frédéric BOUCHET, Laura LUNA, Emmanuelle CAZAL, David MIRA-JOVER, Marine SEGALEN et Romain VEZIAT
Mise en scène : Frédéric BOUCHET

+33 6 73 05 62 49

