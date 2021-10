Théâtre Quelques grains de Pierre Bouxwiller, 1 décembre 2021, Bouxwiller.

Théâtre Quelques grains de Pierre Bouxwiller

2021-12-01 20:30:00

Bouxwiller Bas-Rhin

Journées pour Pierre Diependaële

Le 1er décembre 2019, Pierre DIEPENDAËLE, auteur, metteur en scène, comédien, cofondateur du Théâtre du Marché aux Grains, nous a quittés. Trois journées de rencontres d’art pour raviver sa pensée et son action : textes de théâtre, prises de position, écrits personnels.

Nous vous proposons de venir, entre amis, découvrir pour certains ou revisiter pour d’autres, ce que cet artiste, profondément engagé dans la création et la transmission d’œuvres et de pratiques, a laissé derrière lui. Dire et redire son amour de l’art du théâtre, du travail avec les mots, les comédiens, les amateurs, les jeunes… Mettre en perspective aussi un parcours de près de cinquante années et l’incessante volonté de faire avancer la création artistique, dans un dialogue entre art et territoires.

Plus qu’une commémoration, ces soirées sont autant d’invitations à venir fêter une vie dédiée au théâtre et à la joie intense de ces moments partagés !

Quelques grains de Pierre, Chansons pour La Nef des Fous, Pierre en jeu

Mercredi 1er décembre 2021 à 20h30

Cette soirée conviviale rassemble textes, photos, vidéos, musiques pour une vie de théâtre. Buvons ensemble un verre à la santé de Pierre !

Lecture avec : Rémi BRENIERE, Élisabeth ROTH, Bénédicte SIMON et Louis ZIEGLER

Chansons : Jean-Marie HUMMEL

Cette soirée conviviale rassemble textes, photos, vidéos, musiques pour une vie de théâtre. Buvons ensemble un verre à la santé de Pierre !

+33 3 88 70 94 08

