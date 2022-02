Théâtre « Quel Scandale ! » Combrand Combrand Catégories d’évènement: Combrand

Deux-Sèvres

Théâtre « Quel Scandale ! » Combrand, 12 mars 2022, Combrand. Théâtre « Quel Scandale ! » Salle du millénaire 7 Rue du Calvaire Combrand

2022-03-12 – 2022-03-12 Salle du millénaire 7 Rue du Calvaire

Combrand Deux-Sèvres Combrand 7 EUR « Quel Sancale ! », comédie de Franck Morellon

Prenez un acteur vedette de série télé. Mariez-le à une ravissante jeune femme. Ajoutez à cela un père radin, une mère abrutie, une grand-mère trop bavarde, une bonne exubérante et un voisin collant. Mélangez le tout à l’aide d’une journaliste crapuleuse et vous obtiendrez une comédie désopilante à consommer sans modération ! « Quel Sancale ! », comédie de Franck Morellon

Salle du millénaire 7 Rue du Calvaire Combrand

