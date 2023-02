Théâtre : Que du bonheur (avec vos capteurs) Lapeyrouse-Mornay Lapeyrouse-Mornay Catégories d’Évènement: Drôme

Lapeyrouse-Mornay

Théâtre : Que du bonheur (avec vos capteurs), 2 mars 2023, Lapeyrouse-Mornay Lapeyrouse-Mornay. Théâtre : Que du bonheur (avec vos capteurs) salle des fêtes Lapeyrouse-Mornay Drome

2023-03-02 20:00:00 20:00:00 – 2023-03-02 Lapeyrouse-Mornay

Drome Lapeyrouse-Mornay EUR Conception, effets magiques et interprétation : Thierry Collet. Mise en scène : Cedric Orain Comédie itinérante de Valence. assoc.valloireloisirs@orange.fr +33 4 75 31 76 83 http://www.valloire-loisirs.fr/ Lapeyrouse-Mornay

dernière mise à jour : 2023-02-05 par

Détails Catégories d’Évènement: Drôme, Lapeyrouse-Mornay Autres Lieu Lapeyrouse-Mornay Adresse salle des fêtes Lapeyrouse-Mornay Drome Ville Lapeyrouse-Mornay Lapeyrouse-Mornay lieuville Lapeyrouse-Mornay Departement Drome

Lapeyrouse-Mornay Lapeyrouse-Mornay Lapeyrouse-Mornay Drome https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lapeyrouse-mornay-lapeyrouse-mornay/

Théâtre : Que du bonheur (avec vos capteurs) 2023-03-02 was last modified: by Théâtre : Que du bonheur (avec vos capteurs) Lapeyrouse-Mornay 2 mars 2023 Drôme Lapeyrouse-Mornay Lapeyrouse-Mornay, Drôme salle des fêtes Lapeyrouse-Mornay Drome

Lapeyrouse-Mornay Lapeyrouse-Mornay Drome