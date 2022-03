Théâtre “Que d’os! Que d’os!” Boismé, 1 avril 2022, Boismé.

Théâtre “Que d’os! Que d’os!” Salle du Théâtre près de la Mairie Rue Jeanne d’Arc Boismé

2022-04-01 – 2022-04-02 Salle du Théâtre près de la Mairie Rue Jeanne d’Arc

Boismé Deux-Sèvres Boismé

4 EUR La Lescure Théâtre est heureuse de vous présenter sa nouvelle pièce en 2 actes de Bernard Lenne “Que d’os! Que d’os!”.

Comment peut s’organiser la vie de Fougace-les-Vignes, petit village rural, quand le docteur annonce son départ et que l’ Afgra projette de faire des études, en vue d’enfouir des déchets radio-actifs?

Eh bien, à Fougace on essaye de trouver des solutions, tout cela dans un joyeux désordre avec de nombreuses péripéties et situations imprévues.

Placement libre, conditions sanitaires en vigueur.

+33 7 84 87 22 42

Salle du Théâtre près de la Mairie Rue Jeanne d’Arc Boismé

