Théâtre Molière, le samedi 12 février à 21:00

Quand les conventions impliquent de rendre des comptes, cela peut aboutir à de singulières déclarations ! Un spectacle écrit et mis en scène par Romain Bouvet. **Tarifs** : 5 à 8 euros **Réservations : 06 13 33 07 43** La Cie Ma Non Troppo présente un spectacle écrit et mis en scène par Romain Bouvet. Théâtre Molière 153 Rue Saturne, 31140 Launaguet Launaguet Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-12T21:00:00 2022-02-12T23:00:00

