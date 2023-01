Théâtre “Quatre étoiles” Marcigny Marcigny Marcigny Catégories d’Évènement: Marcigny

Saône-et-Loire Marcigny 5 5 EUR Dans le cadre de la saison théâtrale organisée par les Tréteaux Brionnais : la troupe Comel’die de Commelle Vernay se déplace à Marcigny, pour la quatrième année consécutive, pour interpréter une nouvelle comédie familiale inédite : “Quatre étoiles” de Damien Redon. L’histoire se déroule dans la cuisine du très réputé restaurant gastronomique, “Le homard aux pinces d’or”, le soir de l’attribution d’une potentielle quatrième étoile, par la célèbre critique gastronomique : Mme Sissi. Cependant rien ne va se passer comme prévu car le commis est absent, et que sans son aide, la cheffe Valérie est perdue. Heureusement, Clotilde la serveuse, va faire embaucher François, venu à l’origine pour un spectacle d’imitateur… Le seul hic ? C’est qu’il n’a jamais touché une casserole de sa vie ! Aidé, ou pas, par le célèbre robot de cuisine Whermocquickx, obtiendront-ils la quatrième étoile ? Entre pétages de plomb, sauce qui accroche et vacherin qui fond… Une crème de comédie ! Une partie des recettes sera au profit du Sou des Ecoles de Ligny en Brionnais. damienredon@laposte.net Salle Paul Jeunet (ex Salle du Foyer) 3 Rue des Dames Marcigny

