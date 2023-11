Ma Région Virtuose à Ancenis-Saint-Géréon Théâtre Quartier Libre Ancenis, 26 janvier 2024, Ancenis.

Ma Région Virtuose à Ancenis-Saint-Géréon 26 – 28 janvier 2024 Théâtre Quartier Libre Concerts de 2€ à 12€

Ma Région Virtuose

Du 26 au 28 janvier 2024, la Région propose une programmation musicale d’exception sous la direction artistique de René Martin. Avec plus de 150 concerts dans 24 villes des Pays de la Loire et des billets de 2 à 12 €, l’excellence musicale devient accessible à tous.

VENDREDI 26 JANVIER 2024

20h30 – Théâtre Quartier Libre (45’) – 12€

Philippe Préponiot trompette

Orchestre de chambre de Mannheim

Paul Meyer direction

Haydn : Concerto pour trompette et orchestre en mi bémol majeur Hob. VIIe.1

Haydn : Symphonie n°45 en fa dièse mineur “Les Adieux”

SAMEDI 27 JANVIER 2024

10h30 – Médiathèque La Pléiade (60’) – Entrée libre

Patrick Barbier conférencier

“Chaconnes, polonaises ou boléros : quand la danse traditionnelle inspire les compositeurs”

15h00 – Théâtre Quartier Libre (60’) – 8€

concert famille

Orchestre Avenir d’Ancenis

François Minous direction

Œuvres de Berlin, Villa-Lobos

Spark – The Classical Band

“Back to Bach”

Œuvres de Bach, Lennon, Mc Cartney…

Constitué de jeunes musiciens allemands, l’ensemble Spark a connu depuis sa création en 2007 une ascension fulgurante. Alliant la précision d’un ensemble classique de musique de chambre à l’énergie d’un groupe de rock, ce quintette décoiffant revient cette année avec un nouveau programme, “Back to Bach”. Ainsi, dans ce programme, Jean-Sébastien Bach se révèle être le point de départ, le pivot et le point d’appui passionnant d’un voyage sonore hautement captivant et innovant. Spark, un groupe qui étincelle !

18h00 – Théâtre Quartier Libre (50’) – 6€

Geister Duo duo de piano

“Le folklore hongrois chez Schubert et Brahms”

Schubert : Divertissement à la hongroise en sol mineur D. 818

Brahms : Danses hongroises, extraits

20h30 – Théâtre Quartier Libre (45’) – 12€

Orchestre National des Pays de la Loire

Alexander Rudin direction

Beethoven : Coriolan, ouverture en ut mineur opus 62

Beethoven : Symphonie n°5 en ut mineur opus 67

DIMANCHE 28 JANVIER 2024

13h15 – Théâtre Quartier Libre (40’) – 2€

Orchestre d’harmonie d’Ancenis Saint-Géréon

Valentin Plessix Moizan direction

OEuvres de Mozart, Dvorák, Gounod, Tchaïkovski

15h00 – Théâtre Quartier Libre (45’) – 10€

concert famille

Sirba Octet musiques klezmer et tziganes

“Tsuzamen”

Véritable hymne à la fraternité, “Tsuzamen” (“Ensemble” en yiddish) emporte l’auditeur dans un captivant voyage à travers les musiques de trois peuples qui ont vécu l’exil et dont les routes se sont abondamment croisées en Europe. Autant d’histoires auxquelles le Sirba Octet redonne vie, qui laissent transparaître aussi bien l’attachement à la fête du répertoire klezmer que la spiritualité des mélodies arméniennes ou la richesse culturelle des musiques tziganes.

17h00 – Théâtre Quartier Libre (45’) – 6€

Fanny Clamagirand violon

David Bismuth piano

“Folklore et danses populaires d’Europe centrale”

Bartók : Six Danses populaires roumaines

Enescu : Impressions d’enfance opus 28, extraits

Ravel : Tzigane

Sarasate : Airs bohémiens

19h00 – Théâtre Quartier Libre (45’) – 8€

Cello8 octuor de violoncelles

Raphaël Pidoux violoncelle et direction

Dvorák : Légende, extrait de la Symphonie n°9 “Du Nouveau Monde”

Casals : Le Chant des oiseaux

Bloch : Prière

Bizet : Habanera, extrait de la Suite de Carmen

Dvorák : Humoresque opus 101 n°7

Granados : Orientale (Danse espagnole n°2)

Chostakovitch : Valse n°2, extrait de la Suite pour orchestre de jazz n°1

Morricone : The Mission (Gabriel’s Oboe)

Elgar : Salut d’amour opus 12

BILLETTERIE

Ouverture de la billetterie le vendredi 15 décembre 2023.

Au Théâtre Quartier Libre et par téléphone : mardi, mercredi, vendredi de 16h à 18h ; jeudi de 10h à 13h ; samedi de 10h à 12h.

Fermeture du 23 décembre au 2 janvier inclus.

Billetterie en ligne à partir du vendredi 15 décembre sur theatre-ancenis.mapado.com

Week-end de l’événement : billetterie ouverte 1h avant chaque concert.

Théâtre Quartier Libre – Place Rohan

44150 Ancenis-Saint-Géréon

Tél : 02 51 14 17 17

Moyens de paiement : espèces, carte bancaire, e.pass culture sport, chèque [par courrier à l’ordre du Trésor Public].

ACCESSIBILITE

Lieux accessibles aux personnes à mobilité réduite, afin de vous accueillir dans les meilleures conditions, merci de bien vouloir nous prévenir lors de votre réservation.

Théâtre Quartier Libre Place Rohan – 44150 Ancenis-Saint-Géréon Ancenis 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « http://theatre-ancenis.mapado.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 51 14 17 17 »}] [{« link »: « https://theatre-ancenis.mapado.com/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-26T20:30:00+01:00 – 2024-01-26T21:15:00+01:00

2024-01-28T11:00:00+01:00 – 2024-01-28T19:45:00+01:00

Ma Région Virtuose Ancenis-Saint-Géréon