2 systèmes solaires, Delphine Coutant Théâtre Quartier Libre Ancenis Catégories d’évènement: Ancenis

Loire-Atlantique

2 systèmes solaires, Delphine Coutant Théâtre Quartier Libre, 30 mai 2023, Ancenis. 2 systèmes solaires, Delphine Coutant Mardi 30 mai 2023, 20h30 Théâtre Quartier Libre

Tarifs : Plein 13 € / Réduit 12 € / Très réduit 6 € / Adhérent Adulte 8 € / Adhérent Jeune 5 € / Demandeur d’emploi 8 €

La nouvelle création de Delphine Coutant, 2 systèmes solaires : un quatuor à cordes et Trio de cuivres seront en gravitation autour du piano. Son nouvel album sortira en novembre prochain. Théâtre Quartier Libre place rohan, 44150, Ancenis-Saint-Gereon Ancenis 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire

0251141717 https://www.ancenis-saint-gereon.fr/-Le-theatre-Quartier-libre-.html https://www.facebook.com/theatrequartierlibre/ Théâtre Quartier Libre, salle de spectacles Les créations de Delphine Coutant sont nourries d’une relation très forte à la nature (elle a eu une activité de paludière dans les marais salants de Guérande durant vingt ans). Elle se produit dans des arbres remarquables avec Le concerto perché, elle organise dans les marais salants des Concerts sur Saline, ou réalise avec Le piano du Lac des transhumances flottantes qui, chaque été, la mènent de lac en lac, de rivière en mer. Delphine Coutant signe ici des compositions insolites à la croisée des musiques populaires et savantes, nourrie de la poésie et de la nature.

Elle s’entoure d’un quatuor à cordes et d’un trio de cuivres pour faire naître une œuvre singulière aux accents parfois romantiques, baroques où s’invitent délicatement quelques sons électroniques.

« Ce concert est soutenu dans le cadre de Traverses, dispositif départemental d’aide à la création et à la diffusion musicale coordonné par Musique et Danse en Loire-Atlantique ». Cinq albums jalonnent son oeuvre d’auteure compositrice interprète : “Alouette” (2002), “Comme le café empêche de s’étendre” (2005), “La marée” (2009), “Parades nuptiales” (2012) et “La nuit philharmonique” (2016).

Elle est Artiste Associée au PianO du Lac. “Ses spectacles ressemblent à l’ovni que Delphine Coutant est : une promenade en territoires mystérieux, une forme visuelle et sonore où les arts plastiques et la danse contemporaine infusent la création. Inclassable.” (Le Scéno – Décembre 2016)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-30T20:30:00+02:00

2023-05-30T21:30:00+02:00 Virginie Douay

Détails Catégories d’évènement: Ancenis, Loire-Atlantique Autres Lieu Théâtre Quartier Libre Adresse place rohan, 44150, Ancenis-Saint-Gereon Ville Ancenis Age minimum 8 Age maximum 99 lieuville Théâtre Quartier Libre Ancenis Departement Loire-Atlantique

Théâtre Quartier Libre Ancenis Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ancenis/

2 systèmes solaires, Delphine Coutant Théâtre Quartier Libre 2023-05-30 was last modified: by 2 systèmes solaires, Delphine Coutant Théâtre Quartier Libre Théâtre Quartier Libre 30 mai 2023 Ancenis Théâtre Quartier Libre Ancenis

Ancenis Loire-Atlantique