La Folle Journée en région à Ancenis-Saint-Géréon Théâtre Quartier Libre, 27 janvier 2023, Ancenis.

La Folle Journée en région à Ancenis-Saint-Géréon 27 – 29 janvier 2023 Théâtre Quartier Libre

Théâtre Quartier Libre Place Rohan – 44150 Ancenis-Saint-Géréon Ancenis 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« link »: « https://theatre-ancenis.mapado.com/ »}]

VENDREDI 27 JANVIER 2023

20h30 – Théâtre Quartier Libre (45’) – 10€

Big Band de l’Université Frédéric Chopin de Varsovie

Piotr Kostrzewa direction

Nestico : Out of the Night

Monk : Round Midnight

Nelson : Stolen Moments

Miller : Moonlight Serenade

Shorter : Children of the Night

Metheny : Every Summer Nights

Gillepsie : A Night in Tunisia

La nuit est naturellement très présente dans le jazz : laissez-vous entraîner par les musiciens du Big Band de l’Université Frédéric Chopin à la redécouverte de pages célèbres de Glenn Miller, Thelonius Monk ou Dizzy Gillespie…

SAMEDI 28 JANVIER 2023

11h00 – Médiathèque La Pléiade (60’) – Entrée libre

Sophie Gaillot Miczka conférencière

“Les berceuses, voix de l’émotion”

Les premières notes de musique entendues sont souvent des berceuses, dont les mélodies agissent sur la fréquence cardiaque et le rythme respiratoire de l’enfant. Découverte d’un répertoire aux formidables pouvoirs !

15h30 – Théâtre Quartier Libre (60’) – 12€

Orchestre National des Pays de la Loire

Dmitri Liss direction

Tchaïkovski : Sérénade pour cordes en ut majeur opus 48

Haydn : Symphonie n°8 en sol majeur “Le Soir”

18h00 – Théâtre Quartier Libre (45’) – 6€ / Concert famille

Emmanuelle Bertrand violoncelle

Pascal Amoyel piano

Bridge : Berceuse

Dvorák : Mélodie, extrait de Chansons que ma mère m’apprenait

Grieg : Berceuse

Schubert : Sérénade

Fauré : Berceuse, Après un rêve

Ronchini : Sérénade espagnole

De Falla : Nana (berceuse), extrait de Sept Chansons populaires espagnoles

Cassado : Sérénade

Schumann : Gens et pays étrangers, extrait de Scènes d’enfants opus 15

Schumann : Petite berceuse, extrait de Albumblätter opus 124

Brahms : Berceuse

Chopin : Nocturne opus 9 n°2

20h30 – Théâtre Quartier Libre (45’) – 8€

Les Itinérantes trio vocal a capella

“L’heure du songe”

Les Itinérantes vous convient entre berceuses du monde et standards de jazz à un voyage au royaume des songes où se côtoient fées, créatures magiques et reines mystérieuses… Douces, puissantes, célestes ou terriennes, les voix se rencontrent, dans des langues parfois disparues ou inventées.

DIMANCHE 29 JANVIER 2023

14h00 – Théâtre Quartier Libre (45’) – 2€

École de Musique Arpège

François Minous direction

Œuvres de Mozart, Coldplay…

Harmonie Municipale d’Ancenis

Valentin Pleffix-Moizan direction

Œuvres de Haan, Silvestri, Hurwitz

15h30 – Théâtre Quartier Libre (45’) – 10€

Canticum Novum

Emmanuel Bardon direction

“Les Mille et une nuits”

De la même manière que Shéhérazade tisse des histoires les unes ou autres, nuit après nuit, pour tenir son époux en haleine et renouer ainsi sa confiance, Canticum Novum poursuit son travail consistant à tisser des liens entre les cultures. La toile résultant de ce travail minutieux nous conduit ainsi à travers la Perse des XIIe et XIIIe siècles, en s’inscrivant dans la continuité des répertoires explorés par l’ensemble.

18h00 – Théâtre Quartier Libre (45’) – 6€

François Salque violoncelle

Claire-Marie Le Guay piano

Schubert : Wandrers Nachtlied D. 224

Schubert : Nacht und Traüme D. 827

Vierne : Soirs étrangers opus 56

Debussy : Sonate pour violoncelle et piano

Popper : Hungarian Rhapsody

19h30 – Théâtre Quartier Libre (45’) – 10€

Romain Leleu Sextet

“Nuit américaine”

Delerue : Grand Choral (La Nuit américaine)

Rota : Huit et demi

Monk : Round Midnight

Porter : Night and Day

Sarde : La Chanson d’Hélène

Hermann : Psycho, Suite pour cordes, extraits

Mancini : Moon River

Gillespie : Night in Tunisia

Sakamoto : Talons Aiguilles pour cordes

Bernstein : Tonight (Scène du balcon), extrait de West Side Story

La nuit au cinéma est particulièrement inspirante… Le Romain Leleu Sextet nous plonge ainsi dans l’obscurité de “la nuit américaine” avec des thèmes cultes de Georges Delerue, Nino Rota, Bernard Hermann ou Thelonius Monk, qui ont sublimé par leur musique ces sentiments que la nuit exalte : l’amour, l’apaisement mais aussi l’angoisse et l’effroi…

BILLETTERIE

Ouverture de la billetterie le samedi 10 décembre 2022 au Théâtre Quartier Libre de 10h à 13h par téléphone.

Puis les mardis, mercredis et vendredis de 15h à 18h, le samedi de 10h à 12h.

Fermeture du 24 décembre au 2 janvier inclus.

Billetterie en ligne à partir du samedi 10 décembre sur theatre-ancenis.mapado.com

Week-end de la Folle Journée : vendredi 27 janvier à partir de 15h, samedi 28 janvier de 10h à 12h et à partir de 14h, dimanche 29 janvier à partir de 14h et 45 minutes avant chaque concert.

Théâtre Quartier Libre – Place Rohan

44150 Ancenis-Saint-Géréon

Tél : 02 51 14 17 17

Moyens de paiement : espèces, carte bancaire, e.pass jeunes, chèque (par courrier).

ACCESSIBILITE

Lieux accessibles aux personnes à mobilité réduite (en faire part lors de la réservation).



