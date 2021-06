Saint-Briac-sur-Mer Saint-Briac-sur-Mer Ille-et-Vilaine, Saint-Briac-sur-Mer Théâtre – Quand les personnages de Molières se rencontrent Saint-Briac-sur-Mer Saint-Briac-sur-Mer Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Dans un bar, nous retrouvons Harpagon, Géronte et Argan. Le malade imaginaire, l'Avare et les Fourberies de Scapin y sont joués avec facétie. Vous y découvrirez ces personnages hauts en couleur et voyagerez dans l'œuvre de Molière et ses drôleries ! Tarifs : 5€ – 1€ pour les -18 ans. 100 places, réservation conseillée. Port du masque obligatoire. Samedi 3 juillet 2021 – 20h30 – Salle des fêtes Saint-Briac Theatre-en-vert@orange.fr +33 6 66 79 95 77 http://theatre-en-vert.fr/

