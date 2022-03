Théâtre – Quand la Chine téléphonera Perreuil Perreuil Catégories d’évènement: Perreuil

Perreuil Saône-et-Loire 0 0 EUR Soirée théâtre au village.

La troupe “INTERLUDE” de Saint-Symphorien-de-Marmagne présentera “Quand la Chine téléphonera” comédie de Patricia LEVREY.

Dans leur modeste appartement, Aimée espère rencontrer son prince charmant et le producteur qui fera d’elle une vedette de cinéma, tandis que sa sœur Jeanne s’acharne à éditer de jeunes poètes tibétains pour faire circuler clandestinement leurs œuvres révolutionnaires… en Chine. Leur existence paisible va très vite être chamboulée par la livraison d’un doigt voyageur, une mallette gonflée de billets de banque, un homme poignardé sur leur palier et un Chinois écrasé sur le carreau de leur fenêtre.

Organisateur : PERREUIL aujourd'hui. serge.pocheron@orange.fr +33 3 85 55 27 18

La troupe “INTERLUDE” de Saint-Symphorien-de-Marmagne présentera “Quand la Chine téléphonera” comédie de Patricia LEVREY.

Dans leur modeste appartement, Aimée espère rencontrer son prince charmant et le producteur qui fera d’elle une vedette de cinéma, tandis que sa sœur Jeanne s’acharne à éditer de jeunes poètes tibétains pour faire circuler clandestinement leurs œuvres révolutionnaires… en Chine. Leur existence paisible va très vite être chamboulée par la livraison d’un doigt voyageur, une mallette gonflée de billets de banque, un homme poignardé sur leur palier et un Chinois écrasé sur le carreau de leur fenêtre.

Organisateur : PERREUIL aujourd’hui. Salle des fêtes – Mairie Place de la Mairie Perreuil

