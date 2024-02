Théâtre Quand je serai grande, je serai Patrick Swayze Espace Philippe Auguste Vernon, mardi 13 février 2024.

Théâtre Quand je serai grande, je serai Patrick Swayze Espace Philippe Auguste Vernon Eure

Chloé naît dans les années quatre-vingt, grandit entre une mère gaucho MLF et les icônes de sa génération, le Patrick Swayze de Dirty Dancing et de Ghost, comme les spectacles de Patrice Chéreau et de Pina Bausch.

Elle sera comédienne ou rien, passe tous les concours, entre au Conservatoire national et cofonde la troupe Les Filles de Simone. Perdue toujours entre Beauvoir et Travolta, Chloé se dévoile à quarante ans, écartelée entre sa tendance midinette à l’eau de rose et un féminisme âpre chevillé à tout le corps. Elle expose ses amours, sa lutte contre les schémas familiaux, sa copine de classe Mélanie Laurent, sa volonté d’émancipation, son goût pour les danses lascives. Papy, metteur en scène, a vu émerger sous son aile Blanche Gardin, Madame via Monsieur Fraize et Sophia Aram. Il accompagne Chloé, habituée aux plateaux du Rond-Point, dans sa première et délirante autofiction provisoire.

ÉCRITURE ET INTERPRÉTATION Chloé Oliveres

MISE EN SCÈNE Papy

CHORÉGRAPHIE Laëtitia Pré

VOIX OFF Richard Darbois

SCÉNOGRAPHIE Émilie Roy

LUMIÈRES Arnaud Le Dû

COSTUMES Sarah Dupont

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-13 20:30:00

fin : 2024-02-13

Espace Philippe Auguste 12 Avenue Victor Hugo

Vernon 27200 Eure Normandie

