Théâtre : Pyrénées ou le voyage de l’été 1843 Lège-Cap-Ferret, 21 mai 2022, Lège-Cap-Ferret.

Théâtre : Pyrénées ou le voyage de l’été 1843 Salle de la Halle 79 Avenue de la Mairie Lège-Cap-Ferret

2022-05-21 – 2022-05-21 Salle de la Halle 79 Avenue de la Mairie

Lège-Cap-Ferret Gironde

0 EUR Embarquez pour un voyage à la découverte des plus belles lignes posées par Victor Hugo

Ce récit plein d’humour, de simplicité et de grandeur est adapté pour la première fois au théâtre.

Le 18 juillet 1843, Victor Hugo qui a 41 ans commence son traditionnel voyage d’été. Ce voyage de près de deux mois le mène de Biarritz à Oléron, en passant par l’Espagne et les Pyrénées. C’est l’occasion pour Hugo non seulement de découvrir et de s’émerveiller, mais aussi de plonger dans son passé.

Au fur et à mesure de son périple, il écrit de nombreux textes qui constituent un journal de voyage qu’il a l’intention de publier. Mais un événement tragique viendra interrompre ce voyage…

Spectacle créé en septembre 2016 au Lucernaire à Paris puis repris en décembre en raison du succès.

Lège

Salle de la Halle 79 Avenue de la Mairie Lège-Cap-Ferret

