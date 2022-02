Théâtre Putanges-le-Lac Putanges-le-Lac Catégories d’évènement: Orne

Putanges-le-Lac

Théâtre Putanges-le-Lac, 5 mars 2022, Putanges-le-Lac. Théâtre Salle Jean Féron Putanges-Pont-Ecrépin Putanges-le-Lac

2022-03-05 20:30:00 – 2022-03-05 Salle Jean Féron Putanges-Pont-Ecrépin

Putanges-le-Lac Orne Putanges-le-Lac L’association “les Amis du Théâtre du Pays de Putanges” présente leur nouveau spectacle. En première partie, les enfants joueront une pièce intitulée : « Crazy Camping » d’Olivier Tourancheau, les adultes enchaîneront avec « Tais-toi François ! », une comédie en 4 actes de Viviane Tardivel L’association “les Amis du Théâtre du Pays de Putanges” présente leur nouveau spectacle. En première partie, les enfants joueront une pièce intitulée : « Crazy Camping » d’Olivier Tourancheau, les adultes enchaîneront avec « Tais-toi François ! »,… lesamisdutheatre@sfr.fr +33 2 33 35 86 57 L’association “les Amis du Théâtre du Pays de Putanges” présente leur nouveau spectacle. En première partie, les enfants joueront une pièce intitulée : « Crazy Camping » d’Olivier Tourancheau, les adultes enchaîneront avec « Tais-toi François ! », une comédie en 4 actes de Viviane Tardivel Salle Jean Féron Putanges-Pont-Ecrépin Putanges-le-Lac

dernière mise à jour : 2022-02-16 par OT DU PAYS DE PUTANGES

Détails Catégories d’évènement: Orne, Putanges-le-Lac Autres Lieu Putanges-le-Lac Adresse Salle Jean Féron Putanges-Pont-Ecrépin Ville Putanges-le-Lac lieuville Salle Jean Féron Putanges-Pont-Ecrépin Putanges-le-Lac Departement Orne

Putanges-le-Lac Putanges-le-Lac Orne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/putanges-le-lac/

Théâtre Putanges-le-Lac 2022-03-05 was last modified: by Théâtre Putanges-le-Lac Putanges-le-Lac 5 mars 2022 Orne Putanges-le-Lac

Putanges-le-Lac Orne