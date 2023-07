Lancement de saison du Théâtre Public de Montreuil Théâtre Public de Montreuil Montreuil, 16 septembre 2023, Montreuil.

Lancement de saison du Théâtre Public de Montreuil Samedi 16 septembre, 14h30 Théâtre Public de Montreuil Gratuit sur inscription

Le 16 septembre, l’équipe du TPM vous présente la saison ! Au programme de ce samedi après-midi : visites guidées du théâtre, présentations personnalisées et bien d’autres surprises !

Au programme

14h30 — Présentation de la saison par un membre de l’équipe du TPM

15h30 — Visite du théâtre (dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine)

16h30 — Présentation sensorielle (ASMR)

17h — Présentation de la saison par un membre de l’équipe du TPM

Théâtre Public de Montreuil 10 Place Jean-Jaurès, Montreuil Montreuil 93100 Centre-ville Seine-Saint-Denis Île-de-France 01 48 70 48 99 https://theatrepublicmontreuil.com/ [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.theatrepublicmontreuil.com/spectacle?id_spectacle=497&lng=1 »}, {« type »: « link », « value »: « https://billetterie.theatrepublicmontreuil.com/spectacle?id_spectacle=500&lng=1 »}, {« type »: « link », « value »: « https://billetterie.theatrepublicmontreuil.com/spectacle?id_spectacle=499&lng=1 »}] Le Théâtre Public de Montreuil est un centre dramatique national, dont la mission est de créer et de diffuser des spectacles aux esthétiques contemporaines.

Depuis le 1er janvier 2022, Pauline Bayle a pris la succession de Mathieu Bauer à la direction du théâtre. Dès la saison 2022/2023, elle proposera une nouvelle programmation et développera un nouveau projet artistique dans le lieu et sur le territoire. Métro ligne 9 : station Mairie de Montreuil

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:30:00+02:00 – 2023-09-16T19:00:00+02:00

