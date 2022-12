Ton Corps – Ma Terre Théâtre Public de Montreuil Montreuil Catégories d’évènement: Montreuil

Seine-Saint-Denis

Ton Corps – Ma Terre Théâtre Public de Montreuil, 10 janvier 2023, Montreuil. Ton Corps – Ma Terre 10 – 28 janvier 2023 Théâtre Public de Montreuil

De 8 à 23€

Avec son théâtre poétique, l’autrice et metteuse en scène Tatiana Spivakova nous raconte la trajectoire morcelée d’une femme qui se bat pour le retour à la vie de l’être aimé, plongé dans le coma. Théâtre Public de Montreuil 10 place Jean Jaurès 9300 Montreuil Centre-ville Montreuil 93100 Seine-Saint-Denis Île-de-France Assise dans l’avion pour un voyage dont on ne saurait dire si c’est un aller ou un retour, une femme convoque ses souvenirs dans l’espoir d’une réparation, d’une réconciliation avec le passé. Nous sommes projetés à l’hôpital ; elle fait face à son mari inconscient. Elle entame un dialogue avec l’absence, lui écrit, lui parle, lui lit des œuvres de Mahmoud Darwich. La figure du poète en exil devient alors une présence salvatrice dans l’épreuve et le miroir dans lequel le patient et l’étranger se reflètent.

Ton Corps – Ma Terre, c’est le destin de cette femme portée par une incroyable détermination ; les scènes de sa vie s’enchaînent comme des flashs, la poésie surgit de l’aride, la mélodie du oud nous plonge dans un ailleurs… Un théâtre-monde dont s’emparent cinq comédien·ne·s et un musicien avec une justesse infinie.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-10T20:30:00+01:00

2023-01-28T19:45:00+01:00 Ilona Kardanova

Détails Catégories d’évènement: Montreuil, Seine-Saint-Denis Autres Lieu Théâtre Public de Montreuil Adresse 10 place Jean Jaurès 9300 Montreuil Centre-ville Ville Montreuil Age minimum 18 Age maximum 70 lieuville Théâtre Public de Montreuil Montreuil Departement Seine-Saint-Denis

Théâtre Public de Montreuil Montreuil Seine-Saint-Denis https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montreuil/

Ton Corps – Ma Terre Théâtre Public de Montreuil 2023-01-10 was last modified: by Ton Corps – Ma Terre Théâtre Public de Montreuil Théâtre Public de Montreuil 10 janvier 2023 Montreuil Théâtre Public de Montreuil Montreuil

Montreuil Seine-Saint-Denis