THÉÂTRE-PSYCHANALYSE « URGENCE » Château-Gontier-sur-Mayenne, 17 mars 2022, Château-Gontier-sur-Mayenne.

THÉÂTRE-PSYCHANALYSE « URGENCE » Château-Gontier 4 bis Rue Horeau Château-Gontier-sur-Mayenne

2022-03-17 19:00:00 – 2022-03-17 19:45:00 Château-Gontier 4 bis Rue Horeau

Château-Gontier-sur-Mayenne Mayenne

Parce que la psychanalyse interprète l’expérience que nous avons du monde comme il va et de ce fait s’intéresse à l’art, des professionnels, orientés par la psychanalyse lacanienne, nous proposent un échange autour de deux spectacles. L’être humain nous parle d’un lieu d’où l’intime et le collectif tente un dialogue pour dire le désir, le corps, les embrouilles… Pour garantir la pluralité des regards et nourrir la conversation, un appui est pris sur des incises prélevées dans notre monde contemporain.

A l’issue de la représentation, une rencontre avec l’équipe artistique est également proposée en salle de réception.

Nombre de places limité, sur inscription.

Respect des mesures sanitaires en vigueur.

En partenariat avec l’association de la Cause Freudienne Val de Loire-Bretagne Avec Brigitte Brossais, Gérard Brosseau, Nina Fruchard, Anis Limami et Patricia Tchanturia

Parce que la psychanalyse interprète l’expérience que nous avons du monde comme il va et de ce fait s’intéresse à l’art, des professionnels, orientés par la psychanalyse lacanienne, nous proposent un échange autour de deux spectacles. L’être humain nous parle d’un lieu d’où l’intime et le collectif tente un dialogue pour dire le désir, le corps, les embrouilles… Pour garantir la pluralité des regards et nourrir la conversation, un appui est pris sur des incises prélevées dans notre monde contemporain.

A l’issue de la représentation, une rencontre avec l’équipe artistique est également proposée en salle de réception.

Nombre de places limité, sur inscription.

Respect des mesures sanitaires en vigueur.

Château-Gontier 4 bis Rue Horeau Château-Gontier-sur-Mayenne

dernière mise à jour : 2021-09-29 par