Épinal Vosges (surtitré en anglais) Texte de Evan Placey – traduction, Adélaïde Pralon. mise en scène, Guillaume Doucet-Groupe Vertigo Une histoire d’amour entre deux jeunes lycéens, dont l’un des deux a grandi identifié comme fille mais s’est toujours senti garçon, et vient de prendre la décision de commencer une transition pour changer de genre aux yeux de tous. L’histoire est intelligente, les personnages sont surprenants et les figures adolescentes ultra-crédibles, le tout est très enlevé. Une perle. +33 3 29 82 00 25 http://atpvosges.wix.com/theatre C. Ablain dernière mise à jour : 2021-06-02 par

