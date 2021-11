Hendaye Hendaye Hendaye, Pyrénées-Atlantiques Théâtre « Première Neige » – Par la compagnie « Elvis Alatac » Hendaye Hendaye Catégories d’évènement: Hendaye

Théâtre « Première Neige » – Par la compagnie « Elvis Alatac » Hendaye, 20 novembre 2021, Hendaye. Théâtre « Première Neige » – Par la compagnie « Elvis Alatac » Espace Culturel Mendi Zolan 119 boulevard de la Mer Hendaye

2021-11-20 – 2021-11-20 Espace Culturel Mendi Zolan 119 boulevard de la Mer

Hendaye Pyrénées-Atlantiques A partir de 10 ans.

Durée : 1h00. Voici un couple, qui après l’annonce d’un événement tragique, décide de ne plus sortir et de transformer son salon en studio de radio. Là, entourés d’objets, ils enregistrent une dramatique : Première Neige de Guy de Maupassant, l’histoire d’un couple isolé dans un château normand. C’est donc en réalité l’histoire de deux couples, l’un dans un livre, l’autre derrière des micros, qui partagent les mêmes objets. A partir de 10 ans.

Espace Culturel Mendi Zolan 119 boulevard de la Mer Hendaye

