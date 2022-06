Théâtre : Premier soleil, enquête sur la mort de Roméo et Juliette, de Joséphine Chaffin Theizé Theizé Catégories d’évènement: 69620

Theizé

Théâtre : Premier soleil, enquête sur la mort de Roméo et Juliette, de Joséphine Chaffin Theizé, 19 juin 2022, Theizé. Théâtre : Premier soleil, enquête sur la mort de Roméo et Juliette, de Joséphine Chaffin La Mairie, Cour du Château de Rochebonne (repli si pluie) Theizé

2022-06-19 17:00:00 17:00:00 – 2022-06-19 18:45:00 18:45:00 La Mairie, Cour du Château de Rochebonne (repli si pluie)

Theizé 69620 Roméo et Juliette sont les icônes d’une jeunesse brisée par la famille et la société, qui s’est brûlée les ailes dans sa fureur de vivre. Leur célèbre histoire se raconte ici sous la forme d’un thriller, pour faire palpiter les cœurs des petits et grands. theatreenpierresdorees@gmail.com +33 6 52 76 06 22 La Mairie, Cour du Château de Rochebonne (repli si pluie) Theizé

dernière mise à jour : 2022-05-31 par

Détails Catégories d’évènement: 69620, Theizé Autres Lieu Theizé Adresse La Mairie, Cour du Château de Rochebonne (repli si pluie) Ville Theizé lieuville La Mairie, Cour du Château de Rochebonne (repli si pluie) Theizé Departement 69620

Theizé Theizé 69620 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/theize/

Théâtre : Premier soleil, enquête sur la mort de Roméo et Juliette, de Joséphine Chaffin Theizé 2022-06-19 was last modified: by Théâtre : Premier soleil, enquête sur la mort de Roméo et Juliette, de Joséphine Chaffin Theizé Theizé 19 juin 2022 69620 Theizé

Theizé 69620