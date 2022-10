Théâtre « Prélude en bleu majeur », 19 octobre 2022, .

2022-10-19 15:00:00 – 2022-10-19

5 5 EUR

SÉANCE TOUT PUBLIC (dès 6 ans)

La Compagnie Choc Trio et la Ligue de l’Enseignement présentent une échappée burlesque aux couleurs de Kandinsky.

Entre mime et arts visuels, cette lecture originale, surprenante et ludique de l’oeuvre de Vassily Kandinsky confronte le monde décalé et burlesque de Monsieur Maurice à l’univers graphique du maître des formes et des couleurs…

Monsieur Maurice est enfermé dans un quotidien en noir et blanc, un monde à l’esthétique fade où fantaisie et couleurs sont absentes.

Apparaissent soudain des évènements visuels et sonores qui semblent s’être échappés d’un mystérieux tableau.

Devant nous se matérialise l’oeuvre picturale de Kandinsky, elle inspire et libère la force créative du personnage

L’imaginaire l’emporte, l’ordinaire devient extraordinaire…

> Infos & réservation auprès de la Compagnie Choc Trio : voir bloc Coordonnées

choctrio@choctrio.com +33 6 85 10 52 83

