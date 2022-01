Theâtre : Prélude au Destin Hall Vauban, 5 avril 2022, Guyancourt.

Theâtre : Prélude au Destin

Hall Vauban, le mardi 5 avril à 12:30

_Dans la cadre des Journées des arts et de la culture dans l’enseignement supérieur_ Les membres d’une communauté de jeunes adultes au passé difficile nous offrent l’occasion de pénétrer au sein de leur groupe. Ils nous révèlent les traumatismes qui les ont amenés là et les valeurs de la communauté qui leur permettent d’avancer chaque jour encore plus forts. Violences familiales ou conjugales, conception figée du rôle de la femme, racisme ordinaire, homophobie, harcèlement et conflits religieux ne sont que quelques exemples des épreuves que les uns et les autres ont endurées avant de s’en échapper pour réapprendre à faire résilience au sein d’un milieu protecteur et compatissant. » Prélude au Destin est une performance issue d’un processus de création participatif permettant à une quinzaine d’étudiants de travailler avec l’équipe artistique de la compagnie Art Me Up. Entre séances de débats-témoignages, d’écriture et d’improvisations, les matériaux collectés vont nourrir la performance, qui fait alors entendre directement au plateau la parole de ces étudiants aux parcours de vie divers.

Entrée libre

Un spectacle de théâtre à l’UVSQ

Hall Vauban 47 boulevard Vauban 78280 Guyancourt Guyancourt Yvelines



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

