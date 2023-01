THÉÂTRE « POURQUOI ROMÉO N’A-T-IL PAS FINI CHEZ MIDAS ? » Savenay, 31 mars 2023, Savenay .

2023-03-31 – 2023-03-31

10 EUR Pourquoi Roméo n’a-t-il pas fini chez Midas ? – LA CIE DU DEUXIEME

La Compagnie du Deuxième propose de revenir aux fondamentaux et de jouer du théâtre classique : du Shakespeare… Le public assiste à une très libre adaptation de Roméo et Juliette, une performance artistique décalée mise en scène en direct. Roméo porte beau la cinquantaine perruquée et Juliette la dépasse. Ménopausée ? Et alors ? Accessoires encombrants, costumes mal ajustés, et alors ? Kurt Cobain ou Easton Corbin, le musicien hésite, et alors ? Juliette s’agenouille en larmes près d’un Roméo trépassé.

On ressort de cette pièce les yeux mouillés de rire, mais avec un doute : n’a-t-on pas été enfumé en beauté ? That is the question !

Tout public dès 8 ans – 1h15 – Payant

culture@ville-savenay.fr +33 2 40 58 72 74

