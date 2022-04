Théâtre : Pourquoi pas Shakespeare ! Cie Epik Kino Ciné, 26 avril 2022, Villeneuve-d'Ascq.

Théâtre : Pourquoi pas Shakespeare ! Cie Epik

Kino Ciné, le mardi 26 avril à 18:30

**Mardi 26 avril 2022 à 18h30 au Kino, on réunit trois énergumènes et Shakespeare…** L’idée est de réunir trois énergumènes et Shakespeare. L’idée est de faire un hommage, inattendu et drôle, à l’homme et ses mots. L’idée est de faire connaître un peu plus l’auteur et ses mots. L’idée est de faire un spectacle joyeux, burlesque, dynamique et enthousiasmant. Les spectateurs assistent bel et bien à une répétition, une tempête de cerveaux, des essais et des tentatives, des collages et des semblants d’improvisations, des surprises : une traversée enrichissante et ludique. Un voyage shakespearien tourbillonnant, virevoltant, papillonnant. Plein de surprises. **L’entrée est ouverte à tous et gratuite sur inscription sur le site : [https://culture.univ-lille.fr](https://culture.univ-lille.fr)**

Gratuit sur inscription

Mardi 26 avril 2022 à 18h30 au Kino, on réunit trois énergumènes et Shakespeare…

Kino Ciné Université Lille 3 – Rue du barreau 59653 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq Nord



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-26T18:30:00 2022-04-26T20:30:00