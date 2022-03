Théâtre : Pourquoi moi ? Vervins, 3 avril 2022, Vervins.

Théâtre : Pourquoi moi ? Vervins

2022-04-03 17:30:00 – 2022-04-03

Vervins Aisne Vervins

L'histoire de cette comédie irrésistible qui va crescendo est alambiquée et menée comme une intrigue policière. Aristide Raouli vient d'être quitté par sa femme pour son infidélité. Il faut déjà le digérer. fou amoureux et décidé à la reconquérir, il trouve en catastrophe, dans un immeuble plus que glauque un appartement en face de chez elle et s'y installe. Là encore il fait un moral d'acier…

Comédie d’Olivier LEJEUNE

+33 3 23 98 00 30

Mairie de Vervins

Vervins

