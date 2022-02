Théâtre : Pourquoi les vieux qui n’ont rien à faire traversent-ils au feu rouge ? Montivilliers, 30 avril 2022, Montivilliers.

Théâtre : Pourquoi les vieux qui n’ont rien à faire traversent-ils au feu rouge ? Montivilliers

2022-04-30 – 2022-04-30

Montivilliers Seine-Maritime Montivilliers

Par le Collectif 2222

Un matin dans une maison de retraite un petit vieux meurt. Un autre arrive. La routine. Les parties de cartes continuent, les exercices sportifs et les ateliers de mémoire aussi. Aujourd’hui on fête l’anniversaire de la centenaire. Tous et toutes décrépissent, font semblant de se projeter, attendent qu’on les fasse vivre. Mais pour une petit vieille, cela n’est plus possible. Finita la commedia, elle n’a plus envie de jouer. Personnel soignant et camarades la rebranchent de force au quotidien. La vie est sacrée que diable ! Peu importe, la petite dame, elle, veut toujours en finir.

Entre burlesque et drame, ce spectacle questionne la vieillesse et la fin de vie. Avec subtilité, le collectif questionne les tabous autour des petits vieux et petites vieilles et cherche par le rire et le jeu masqué à parler de l’intime, de ce qui fait que nous sommes enfants ou vieux des êtres autonomes capables de faire des choix.

Samedi 30 avril 2022 à 20h30

Lieu de rendez-vous : Salle Michel Vallery

Durée : 1h10.

Tarif : 18 €

Par le Collectif 2222

Un matin dans une maison de retraite un petit vieux meurt. Un autre arrive. La routine. Les parties de cartes continuent, les exercices sportifs et les ateliers de mémoire aussi. Aujourd’hui on fête l’anniversaire de la…

culturel@ville-montivilliers.fr +33 2 35 55 76 36 https://www.ville-montivilliers.fr/programmation/pourquoi-les-vieux-qui-nont-rien-a-faire-traversent-ils-toujours-au-feu-rouge/#content

Par le Collectif 2222

Un matin dans une maison de retraite un petit vieux meurt. Un autre arrive. La routine. Les parties de cartes continuent, les exercices sportifs et les ateliers de mémoire aussi. Aujourd’hui on fête l’anniversaire de la centenaire. Tous et toutes décrépissent, font semblant de se projeter, attendent qu’on les fasse vivre. Mais pour une petit vieille, cela n’est plus possible. Finita la commedia, elle n’a plus envie de jouer. Personnel soignant et camarades la rebranchent de force au quotidien. La vie est sacrée que diable ! Peu importe, la petite dame, elle, veut toujours en finir.

Entre burlesque et drame, ce spectacle questionne la vieillesse et la fin de vie. Avec subtilité, le collectif questionne les tabous autour des petits vieux et petites vieilles et cherche par le rire et le jeu masqué à parler de l’intime, de ce qui fait que nous sommes enfants ou vieux des êtres autonomes capables de faire des choix.

Samedi 30 avril 2022 à 20h30

Lieu de rendez-vous : Salle Michel Vallery

Durée : 1h10.

Tarif : 18 €

Montivilliers

dernière mise à jour : 2022-01-02 par