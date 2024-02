Théâtre Pourquoi les poules préfèrent être élevées en batterie Cie La Martingale · Jérôme ROUGER Salle Prélude La Chapelle-Janson, jeudi 8 février 2024.

En spécialiste des allocutions détournées, jérôme rouger nous offre un discours d’une drôlerie sans faille, une façon fine et joyeuse de nous interroger sur notre propre condition ! Le professeur Rouger, directeur de l’école d’agriculture ambulante, aborde lors de cette conférence les questions des droits de la poule et des conditions de vie de l’œuf. Entre informations scientifiques et propos plus discutables, poule mouillée et chair de poule cette pseudo conférence investit à la fois le champ de l’absurde et de la métaphysique pour refléter par un regard aigu et décalé des problématiques actuelles… Et peut-être aurons-nous enfin la réponse au paradoxe qui de l’œuf ou la poule ? A partir de 12 ans. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-08 20:00:00

fin : 2024-02-08 21:30:00

Salle Prélude 15 Rue du Relais

La Chapelle-Janson 35133 Ille-et-Vilaine Bretagne

