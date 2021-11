Castillon (Canton de Lembeye) Castillon (Canton de Lembeye) Castillon (Canton de Lembeye), Pyrénées-Atlantiques Théâtre « Pourquoi les poules préfèrent être élevées en batterie » Castillon (Canton de Lembeye) Castillon (Canton de Lembeye) Catégories d’évènement: Castillon (Canton de Lembeye)

Pyrénées-Atlantiques

Théâtre « Pourquoi les poules préfèrent être élevées en batterie »
Castillon (Canton de Lembeye), 10 décembre 2021

2021-12-10 – 2021-12-10

Castillon (Canton de Lembeye)
Pyrénées-Atlantiques
12 EUR
par Jérôme Rouger, Cie La Martingale.
+33 5 62 90 08 55
Parvis

Castillon (Canton de Lembeye)

