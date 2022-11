Théâtre « Pourquoi elle reste ? » par la compagnie A Fleur de l’Autre

2022-11-22 20:30:00 – 2022-11-22 Dans le cadre de la semaine de sensibilisation et d’information sur les violences intra-familiales, le théâtre municipal de Coutances propose une pièce de théâtre autour de ce sujet. Dans le cadre de la semaine de sensibilisation et d’information sur les violences intra-familiales, le théâtre municipal de Coutances propose une pièce de théâtre autour de ce sujet. dernière mise à jour : 2022-11-09 par

