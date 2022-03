Théâtre : “Pour un oui pour un non” Saint-Martin-du-Bec, 24 mars 2022, Saint-Martin-du-Bec.

Théâtre : “Pour un oui pour un non” Saint-Martin-du-Bec

2022-03-24 – 2022-03-24

Saint-Martin-du-Bec Seine-Maritime Saint-Martin-du-Bec

Par la Compagnie Coups de théâtre. “Pour un oui pour un non” de Nathalie Sarraute.

Deux hommes s’affrontent, prennent tour à tour de rôle la position du dominant et du dominé, deux amis se brouillent, peut-être “pour un oui ou pour un non”. La tension qui existe sous les mots les plus simples, les mouvements physiologiques et psychiques souterrains communiquent au public une sensation de malaise, des rires aussi, en même temps qu’ils le fascinent. Car cette dispute est la nôtre, ces mots, nous les avons prononcés, ces silences, nous les avons entendus. Tout un passé refoulé se représente, des pulsions agressives émergent. Par les mots, nous nous déchirons nous-mêmes, et nous déchirons les autres. Mais le silence est pire.

Jeudi 24 mars à 20h, au Château du Bec.

Tarif : 10€

contact@chateaudubec.com +33 6 07 82 53 32

dernière mise à jour : 2022-03-18 par