du vendredi 6 mai au samedi 21 mai à Parc Trembley

**En ouverture de saison, Valentin Rossier braque les projecteurs sur deux œuvres de Nathalie Sarraute écrites pour le théâtre.** **Pionnière du nouveau roman, la romancière explore la pensée humaine, opaque et secrète, à travers des dialogues aiguisés, entrecoupés de silences et de non-dits. Thème récurrent de son œuvre, l’obsession est la puissance comique d’un théâtre féroce reposant essentiellement sur la virtuosité des acteurs.** **Pour un oui ou pour un non** Dernière pièce de Nathalie Sarraute, publiée en 1982. Cet huis-clos, met en scène deux amis proches remettant en cause leur amitié pour une expression maladroitement employée dans le passé. Une situation absurde où les mots deviennent très vite une joute verbale. Chargée de ridicule ou de clairvoyance, la dispute se centralise non pas sur des faits ou des mots précis, mais bien sur l’importance de l’intonation de ces mots. **Elle est là** L’histoire se déroule au sein d’une entreprise. Un homme devine, au cours d’une discussion, que sa collaboratrice non seulement n’est pas d’accord avec lui, mais aussi qu’elle lui cache une « idée ». Cette « idée », qui ne sera jamais nommée ni exprimée, aussi insupportable que mystérieuse devient pour l’homme une obsession maladive. Il révèle alors ses états d’âme à un allié, singulièrement entré en scène et lui confie qu’il est absolument déterminé à faire parler sa collaboratrice afin de lui extirper et anéantir son « idée ». Dans cette configuration absurde, l’homme sombre dans des comportements primaires, irraisonnés.

De 10 à 30 frs

Du 6 au 21 mai au Scène Vagabonde Festival dans le Parc Trembley.

Parc Trembley Avenue Giuseppe Motta,



