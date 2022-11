Représentation théâtrale Théâtre pour tous Salle des 3 coups Villenave-d'Ornon Catégories d’évènement: Gironde

Villenave d'Ornon

Représentation théâtrale Théâtre pour tous Salle des 3 coups, 3 décembre 2022, Villenave-d'Ornon. Représentation théâtrale Samedi 3 décembre, 20h30 Théâtre pour tous Salle des 3 coups

Tarif 10€ • Début du spectacle 21 h avec ouverture des portes à 20 h 30 .

Villenave d’Ornon solidaire du AFM Téléthon Théâtre pour tous Salle des 3 coups 7 Allée du Commandant Moos, 33140 Villenave-d’Ornon Villenave-d’Ornon 33140 Gironde Nouvelle-Aquitaine Le Théâtre pour Tous vous invite à la représentation de la pièce « Amour , Fric et Voyage » C’est une pièce comique en 2 actes pour une durée d’environ 1h30 . La jauge de la salle étant de 70 places , il faut impérativement réserver au dernier délais 24h avant. La totalité de la recette sera reversée au Téléthon .

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-03T20:30:00+01:00

2022-12-03T23:00:00+01:00

