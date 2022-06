Théâtre pour tous, 5 juin 2022, .

Théâtre pour tous

2022-06-05 – 2022-06-05

De 14h – 15h : « Comment fait-on du théâtre ? ». Ouvert à tous, dans la salle de spectacle du 13ème Sens.

Présentation de diverses scènes préparées et jouées par nos comédiens et échange avec le public sur le travail du jeu d’acteur et la mise en scène.

De 15h – 16h30 et de 16h30 – 18h : dans la salle du spectacle du 13ème Sens et en salle Sainte Odile (École de musique).

Ateliers de théâtre et danse gratuits pour grands ados et adultes (deux groupes). Sur inscription ICI

Après-midi de découverte participative autour du théâtre : saynètes présentées par les jeunes comédiens d’OTJ suivies d’ateliers théâtre / danse pour grands ados et adultes.

