THÉÂTRE – POUR QUOI FAIRE Théâtre de la Manufacture Nancy DESTINATION NANCY Nancy Catégories d’Évènement: Meurthe-et-Moselle

Nancy

THÉÂTRE – POUR QUOI FAIRE Théâtre de la Manufacture, 13 juin 2023, Nancy DESTINATION NANCY Nancy. THÉÂTRE – POUR QUOI FAIRE 10 rue Baron Louis Théâtre de la Manufacture Nancy Meurthe-et-Moselle Théâtre de la Manufacture 10 rue Baron Louis

2023-06-13 20:00:00 – 2023-06-14

Théâtre de la Manufacture 10 rue Baron Louis

Nancy

Meurthe-et-Moselle Nancy Comédie de Marilyn Mattei

Mise en scène Julia Vidit Avec cette commande passée à l’autrice Marilyn Mattei pour interroger notre rapport au temps et à la vitesse, Julia Vidit explore la théâtralité d’une comédie aux dialogues incisifs, construite comme une dystopie contemporaine. Créé pour l’itinérance à Pagny-surMoselle et présenté à Micropolis en 2021, le spectacle revient dans une nouvelle version faite pour les scènes de théâtre. billetterie@theatre-manufacture.fr +33 3 83 37 42 42 https://www.theatre-manufacture.fr/programmation/saison-22-23/pour-quoi-faire Théâtre de la Manufacture 10 rue Baron Louis Nancy

dernière mise à jour : 2023-02-06 par DESTINATION NANCY

Détails Catégories d’Évènement: Meurthe-et-Moselle, Nancy Autres Lieu Nancy Adresse Nancy Meurthe-et-Moselle DESTINATION NANCY Théâtre de la Manufacture 10 rue Baron Louis Ville Nancy DESTINATION NANCY Nancy lieuville Théâtre de la Manufacture 10 rue Baron Louis Nancy Departement Meurthe-et-Moselle

Nancy Nancy DESTINATION NANCY Nancy Meurthe-et-Moselle https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/Nancy DESTINATION NANCY Nancy/

THÉÂTRE – POUR QUOI FAIRE Théâtre de la Manufacture 2023-06-13 was last modified: by THÉÂTRE – POUR QUOI FAIRE Théâtre de la Manufacture Nancy 13 juin 2023 10 rue Baron Louis Théâtre de la Manufacture Nancy Meurthe-et-Moselle DESTINATION NANCY Meurthe-et-Moselle Nancy, Meurthe-et-Moselle Théâtre de la Manufacture Nancy

Nancy DESTINATION NANCY Nancy Meurthe-et-Moselle