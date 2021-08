Pontarlier Pontarlier Doubs, Pontarlier Théâtre pour les jeunes : atelier Effets Mer Pontarlier Pontarlier Catégories d’évènement: Doubs

Théâtre pour les jeunes : atelier Effets Mer Pontarlier, 10 septembre 2021, Pontarlier. Théâtre pour les jeunes : atelier Effets Mer 2021-09-10 – 2021-09-10 Maison des associations 16, place Zarautz

Pontarlier Doubs De 17h30 à 19h30.

Proposé par Théâtr’Ouvert.

Atelier théâtral hebdomadaire, pour les jeunes de 10 à 15 ans, animé par Betty Didier, metteur en scène.

Après une période d’essai, le comédien en herbe s’engagera dans la création d’un spectacle (représentation en mai).

Sous réserve des conditions sanitaires.

Cotisation anuelle : 50€. ass.theatrouvert@gmail.com https://asstheatrouvert.wixsite.com/theatrouvert De 17h30 à 19h30.

