Théâtre pour enfants « Trottinante Lourdes, 10 juillet 2021-10 juillet 2021, Lourdes.

Théâtre pour enfants « Trottinante 2021-07-10 15:00:00 – 2021-07-10 au pied de la tour de Garnavie LOURDES

Lourdes Hautes-Pyrénées Lourdes

Théâtre au pied de la tour de Garnavie à Lourdes ce samedi 10 juillet 2021.

A partir de 15h, découvrez « Trottinantes » :

Un spectacle enchanteur présenté par la Compagnie du Théâtre Fébus afin de sensibiliser les plus jeunes aux grands thèmes littéraires et mythiques. Ecrit et interprété par Bruno Spiesser (Quichotte) et Yolande Cazenave (Le personnage du clown). Un spectacle créé en parallèle du festival de Gavarnie 2019 sur le thème de Don Quichotte.

L’histoire ? Un personnage apparenté à un clown un peu brigand, vit dans un monde où les livres ne sont plus la source de l’imaginaire et du rêve. Lui, continue à les sentir, les ressentir. Il découvre et redécouvre tout un monde par la seule lecture de leur titre. Mais un jour en dérobant un vieux livre dans une chambre d’enfant, il constate que celui-ci est sans nom. Il décide de l’ouvrir et lit enfin son titre : Don Quichotte.

Au moment où le livre s’ouvre, un vieil homme émerge. Ce n’est autre que le personnage du livre, Don Quichotte en personne : cet homme, dévoreur de livres, qui croyant en la réalité des livres est devenu chevalier errant comme ses héros. Il vient se confronter à notre propre monde. Il a gardé sa folie. Il prend notre visiteur pour son écuyer Sancho Pança.

Mais comment redevenir le chevalier d’antan, celui qui est prêt à sauver, protéger, défendre quand son armure n’est plus qu’une simple poubelle, son casque une vulgaire passoire, son cheval Rossinante une simple trottinette et la dame à aimer, une starlette de magazine ? Est-il prêt à vivre de nouvelles aventures ? Il doit être pour cela armé à nouveau chevalier et prêter serment. Mais contre qui va-t-il se battre ? Quels sont les malfaisances et les mauvais génies de notre époque ? Les écrans de toutes sortes, les images véhiculées, les fausses apparences ? Mais sa contradiction est qu’il est hors du temps, noyé dans ses livres. Car il ne jure que par eux. Il doit s’en affranchir. Il ne doit plus vivre dans la peau d’un personnage, mais pour lui-même.

Animation gratuite sur inscription au service culturel culture@ville-lourdes.fr / 05.62.42.54.57

culture@ville-lourdes.fr +33 5 62 42 54 57

