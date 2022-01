Théâtre Pouilly-sur-Loire Pouilly-sur-Loire Catégories d’évènement: Nièvre

Pouilly-sur-Loire

Théâtre Pouilly-sur-Loire, 5 mars 2022, Pouilly-sur-Loire. Théâtre Pouilly-sur-Loire

2022-03-05 – 2022-03-05

Le Grenier du Nohain vous propose son nouveau spectacle pour le centième anniversaire de la mort de Feydeau (1921-2021). Découvrez 2 comédies en un acte avec « Feu, la Mère de Madame » suivie de « Monsieur Nounou », samedi à 18h30, à la salle des fêtes. Sur inscription. +33 3 86 26 74 93

