Théâtre – Portalaphrapon – Cie L'Emporte-Pièces Loctudy, 20 février 2022

Théâtre – Portalaphrapon – Cie L’Emporte-Pièces rue Hent Poul Glevian Centre Culturel Loctudy

2022-02-20 – 2022-02-20 rue Hent Poul Glevian Centre Culturel

Loctudy Finistère

Portalaphrapon, pièce de Michel Gatignol.

Parfois délirant, parfois acerbe, drôle et émouvant, Portalaphrapon propose du théâtre dans le théâtre à travers l’affrontement psychologique entre le metteur en scène dictatorial et une troupe de comédiens tour à tour névrosés, tourmentés ou franchement serviles.

Scène dépouillée, jeu physique, envolées lyriques et personnages de composition sont de la partie, de quoi faire passer à tous un bon moment de vrai théâtre… et de rire !

