Chartres Eure-et-Loir 8 Cloître Notre Dame Eure-et-Loir Jeudi 19, vendredi 20, samedi 21, jeudi 26 , vendredi 27 mai à 21h00, samedi 28 mai à 17h00 au Théâtre Portail Sud à Chartres : Un sac de billes. De Joseph Joffo. Paris 1941. La capitale est occupée par l’armée allemande. Joseph 10 ans, et son frère Maurice, 12 ans, tentent de gagner la zone libre. Une aventure ou l’ingéniosité et la débrouillardise deviennent une question de vie ou de mort. https://www.theatreportailsud.com/ Avec James Groguelin. Mise en scène de Stéphane Daurat. +33 2 37 36 33 06 Jeudi 19, vendredi 20, samedi 21, jeudi 26 , vendredi 27 mai à 21h00, samedi 28 mai à 17h00 au Théâtre Portail Sud à Chartres : Un sac de billes. De Joseph Joffo. Paris 1941. La capitale est occupée par l’armée allemande. Joseph 10 ans, et son frère Maurice, 12 ans, tentent de gagner la zone libre. Une aventure ou l’ingéniosité et la débrouillardise deviennent une question de vie ou de mort. https://www.theatreportailsud.com/ theatre chartres

