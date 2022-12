Théâtre Porspoder Porspoder Catégories d’évènement: Finistère

Théâtre Porspoder, 7 janvier 2023, Porspoder . Théâtre Melon Salle Herri Leon Porspoder Finistère Salle Herri Leon Melon

2023-01-07 – 2023-01-07

Salle Herri Leon Melon

Finistère La troupe TIPI de Porspoder (Théâtre Itinérant en Pays d’Iroise) a le plaisir de recevoir le samedi 7 janvier 2023, à 20H30, la troupe TOUS EN SCENE de Locmaria-Plouzané. La troupe TOUS EN SCENE présentera « DREYFUS », adapté d’une pièce de Jean-Claude GRUMBERG. L’histoire d’une troupe de théâtre juive, qui veut monter une pièce sur Dreyfus, dans la Pologne des années 1930… Mais aussi et surtout, le talent incroyable de Jean-Claude Grumberg, pour faire rire même quand le contexte ne s’y prête pas forcément. Une pièce truculente, tout à la fois drôle et inquiétante… Adaptation d’une pièce de Jean-Claude Grumberg

Mise en scène : Catherine Le Flochmoan franck.lannuzel16@gmail.com +33 6 76 34 54 45 Salle Herri Leon Melon Porspoder

