Théatre policier : « Confidences » Tourouvre au Perche, 21 janvier 2023, Tourouvre au Perche.

Théatre policier : « Confidences »

BUBERTRE Salle des fêtes Tourouvre au Perche Orne Salle des fêtes BUBERTRE

2023-01-21 20:00:00 20:00:00 – 2023-01-21

Salle des fêtes BUBERTRE

Tourouvre au Perche

Orne

L’association culturelle Frazz’art, et la Compagnie des Têtes à Claque proposent une pièce de théâtre policière intitulée « Confidences». Cette pièce, Médaille d’or au Concours de théâtre de Paimpol en 2021, met en scène deux comédiens dont l’un est inspecteur de police criminelle au Quai des Orfèvres, et l’autre, une femme de Saint Cloud qui aurait des révélations à faire. Qui cuisine l’autre ? That is the question. Le suspense est assuré et la chute surprenante. Adolescents de plus 10-11 ans et adultes. Pot de l’amitié à l’issue de la représentation..

Entrée libre.

L’association culturelle Frazz’art, et la Compagnie des Têtes à Claque proposent une pièce de théâtre policière intitulée « Confidences». Cette pièce, Médaille d’or au Concours de théâtre de Paimpol en 2021, met en scène deux comédiens dont l’un est inspecteur de police criminelle au Quai des Orfèvres, et l’autre, une femme de Saint Cloud qui aurait des révélations à faire. Qui cuisine l’autre ? That is the question. Le suspense est assuré et la chute surprenante. Adolescents de plus 10-11 ans et adultes. Pot de l’amitié à l’issue de la représentation..

Entrée libre.

+33 2 33 73 83 25 https://atelierstheatre.fr/

Salle des fêtes BUBERTRE Tourouvre au Perche

dernière mise à jour : 2022-11-23 par