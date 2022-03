Théâtre : Poil de carotte, replay Saint-Martin-de-Crau, 21 mai 2022, Saint-Martin-de-Crau.

Théâtre : Poil de carotte, replay Place François Mittérand Centre de Développement Culturel Saint-Martin-de-Crau

2022-05-21 – 2022-05-21 Place François Mittérand Centre de Développement Culturel

Saint-Martin-de-Crau Bouches-du-Rhône

Julie fait de la boxe, ça la défoule. Petite, à coups de poing rageurs sur un boudin, elle évacuait la liste des sobriquets qu’on lui avait donné, la violence maternelle et le laisser-faire de son père. Des années plus tard, devenue auteure, elle lit “Poil de Carotte” et c’est la révélation. Tout semble séparer le héros du livre et Julie, et pourtant les maux et les ressentis sont les mêmes.

Une pièce de théâtre actuelle, d’après “Poil de Carotte” de Jules Renard

