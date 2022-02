Théâtre-Poésie : Bien au-dessus du silence Crépy-en-Valois Crépy-en-Valois Catégories d’évènement: Crépy-en-Valois

Crépy-en-Valois Oise Crépy-en-Valois Oise Rendez-vous le samedi 4 juin 2022 à 20h30 à la MJC Culture situé 1 avenue de l’Europe à Crépy-en-Valois pour une représentation théâtrale « Bien au-dessus du silence » par la Cie Le Théâtre des Possibles À partir de 12 ans « Bien au-dessus du silence » nous parle du monde dans lequel nous vivons, des combats qui s’y mènent, de la Liberté qui s’y cherche. Les personnages s’adressent les uns et aux autres en utilisant les textes des poètes.

Ces personnages aiment, clament, objectent, reprennent leur souffle et se questionnent sur notre engagement d’humain, d’artiste, ou de terrien. Des moments de transitions visuelles et chorégraphiées amènent des respirations, permettant ainsi aux corps et aux émotions de prendre le relais des mots. Enfin, l’idée principale est que chaque texte, quelle que soit la période à laquelle il a été écrit, puisse nous parler du monde d’aujourd’hui… Plein tarif : 15,00€

