Théâtre – Pochettes Surprise (par la troupe Comédia) Arzano Arzano Catégories d’évènement: Arzano

Finistère

Théâtre – Pochettes Surprise (par la troupe Comédia) Arzano, 20 février 2022, Arzano. Théâtre – Pochettes Surprise (par la troupe Comédia) Arzano

2022-02-20 – 2022-02-20

Arzano Finistère Arzano La troupe Comédia de Tréméven vous propose une représentation de Jacky Goupil : Pochettes surprises

Romain offre des tickets à gratter à ses invités. Coup de chance, l’un d’eux gagne le gros lot ! Enfin, coup de chance, façon de parler, car ce jackpot sème le chaos dans la soirée…

Les convives sont prêts à tout pour s’emparer du magot.

Et vous, si un de vos amis gagnait le gros lot, est-ce que ça ne vous énerverait pas un petit peu ? comedia29300@gmail.com +33 6 42 38 16 76 La troupe Comédia de Tréméven vous propose une représentation de Jacky Goupil : Pochettes surprises

Romain offre des tickets à gratter à ses invités. Coup de chance, l’un d’eux gagne le gros lot ! Enfin, coup de chance, façon de parler, car ce jackpot sème le chaos dans la soirée…

Les convives sont prêts à tout pour s’emparer du magot.

Et vous, si un de vos amis gagnait le gros lot, est-ce que ça ne vous énerverait pas un petit peu ? Arzano

dernière mise à jour : 2022-02-07 par

Détails Catégories d’évènement: Arzano, Finistère Autres Lieu Arzano Adresse Ville Arzano lieuville Arzano Departement Finistère

Arzano Arzano Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/arzano/

Théâtre – Pochettes Surprise (par la troupe Comédia) Arzano 2022-02-20 was last modified: by Théâtre – Pochettes Surprise (par la troupe Comédia) Arzano Arzano 20 février 2022 Arzano finistère

Arzano Finistère