THÉÂTRE : « PLUME BLANCHE POUR RÈGLEMENT DE COMPTE », COMPAGNIE CARAVANES
23 octobre 2022

Meuse Èvres 10 EUR Petite histoire Un des moteurs de la compagnie Caravanes depuis 2004 est de refléter la profondeur de l’être humain à travers des créations artistiques qui peuvent jouer partout et parler à tous. Alors oui, les projets de la compagnie se situent à la frontière du théâtre et de l’action culturelle.Ses fondateurs sont Martin Lardé et Céline Laurent. Depuis sa création, ils s’efforcent de taper sur le même clou et de proposer un travail où la rencontre est au centre de la création artistique. Aprés avoir été une compagnie nomade pendant trois ans, elle s’est installée en Meuse en 2006 pour renouer avec l’enracinement, la ruralité et pour s’inscrire dans une dynamique locale où le temps fait son oeuvre. De multiples projets sont nés lors de cette période et au jour d’aujourd’hui les fondateurs de la compagnie reprennent la route, afin de développer d’autres créations vers les montagnes vosgiennes même si la cie garde ses attaches en Franche-Comté et en Meuse. Spectacle :

« Plume blanche pour règlement de compte »

Western tout public

Cie Expression Libre Avec Andrée, Isabelle, Benoît, Denis, Lorenzo et Svetlana

Mise en scène Céline Laurent anesartgonne@free.fr +33 6 78 55 86 08 http://anesartgonne.free.fr/crbst_56.html Espace culturel Ânes Art’Gonne Chemin de Brouenne Èvres

